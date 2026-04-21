Il cuore Rosso di Forlì batte a Imola il Ferrari Club inizia le celebrazioni dei 45 anni dal Wec | Una festa del motorsport

Il Ferrari Club di Forlì ha scelto l’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per avviare le celebrazioni dei 45 anni dal Wec. La manifestazione, definita una festa del motorsport, ha coinvolto appassionati e membri del club in un evento che sottolinea la lunga storia delle attività legate al marchio Ferrari. La giornata ha visto un’ampia partecipazione e un’atmosfera di festa tra gli appassionati presenti.

Non poteva esserci palcoscenico migliore dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari per dare il via ai festeggiamenti del 45° anniversario del Ferrari Club Forlì. In occasione della 6 Ore di Imola, prova d'apertura del World Endurance Championship (Wec), il sodalizio forlivese è stato protagonista di un.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate WEC, 6h Imola: il Mondiale inizia con la ‘Festa Ferrari’Una nuova stagione del FIA World Endurance Championship è pronta per iniziare dall’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Imola si trasforma nel tempio del Motorsport con il Wec. E la città sarà sorvolata dal dirigibile GoodyearGli occhi del mondo sono puntati sull'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Il cuore di Forlì batte in Municipio; Forl?-Cesena - Partita del Dono: Trionfo del Cuore allo Stadio Morgagni di Forlì; Correre in nome della solidarietà: torna la Diabetes Marathon tra sport, prevenzione e cuore; Forlì, arrestato l’autista dell’ambulanza. Ha ucciso sei anziani con iniezioni d’aria. Rosso di sera.....naa Splendidi colori a Sala di Cesenatico (FC) questa sera. Robi Riva #meteoforlicesena facebook