Una passeggera francese, ricoverata in terapia intensiva dopo essere sbarcata dalla nave Hondius, è stata trasferita a Parigi e risultata positiva all’hantavirus. I sintomi iniziali erano stati scambiati per ansia e stress, ma successivamente le analisi hanno confermato la presenza del virus. Attualmente si trova in condizioni critiche. La nave aveva recentemente attraccato in un porto italiano.

La passeggera francese ricoverata in terapia intensiva dopo essere sbarcata dalla nave Hondius e trasferita a Parigi dove è risultata positiva all’hantavirus, è attualmente in condizioni critiche. I suoi sintomi, ha rivelato in un’esclusiva il The Guardian, sono stati scambiati inizialmente per ansia e stress ma in realtà erano i primi segnali dell’ hantavirus. Il The Guardian ha citato il segretario di Stato della Salute spagnolo Javier Padilla: “Non pensavano che quei sintomi fossero compatibili con l’hantavirus – ha detto il viceministro – aveva avuto un episodio di tosse nei giorni precedenti, già scomparso, e in quel momento manifestava soprattutto stress, ansia e nervosismo”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Passeggera francese della Hondius in gravi condizioni. Il Guardian: “Sintomi scambiati per ansia e stress, ma era hantavirus”

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