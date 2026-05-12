Una passeggera francese a bordo di una nave da crociera è stata inizialmente diagnosticata con ansia e stress, ma successivamente le sue condizioni sono peggiorate drasticamente. Le autorità sanitarie hanno riferito che la donna si trova in condizioni molto critiche, a seguito di una serie di errori che hanno portato a un problema di salute più grave. La situazione si è evoluta rapidamente, dopo una serie di diagnosi errate.

Roma, 12 maggio 2026 - Un sequenza di errori e una passeggera francese della nave da crociera Mv Hondius ora è in rapido peggioramento, le autorità sanitaria hanno definito le sue condizioni “molto critiche”. La donna è una delle cinque passeggere francesi sbarcate domenica a Tenerife e trasferite in aereo a Parigi, senza particolari attenzioni visto che presentava sintomi semi-influenzali, scrive The Guardian. Il segretario di Stato della Salute spagnolo, Javier Padilla, ha infatti svelato al quotidiano britannico una leggerezza delle prime ore: "Non pensavano che quei sintomi fossero compatibili con l'hantavirus", ha dichiarato. Il viceministro ha raccontato: "Aveva avuto un episodio di tosse nei giorni precedenti, già scomparso, e in quel momento manifestava soprattutto stress, ansia e nervosismo".🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus scambiato per ansia e stress: passeggera francese in condizioni “molto critiche”

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