Hantavirus lo sbarco e il rimpatrio dei passeggeri della nave Hondius Un francese evacuato ha sintomi | scatta l’isolamento – La diretta

Al porto di Granadilla, nel sud-est di Tenerife, è sbarcata questa mattina la nave da crociera olandese Hondius, coinvolta in un focolaio di Hantavirus a bordo. Tra i passeggeri, un uomo di nazionalità francese ha manifestato sintomi e, di conseguenza, è stato sottoposto a isolamento. La procedura di rimpatrio dei passeggeri è in corso, mentre le autorità monitorano la situazione e gestiscono l'evacuazione.

Operazione delicata in corso al porto industriale di Granadilla, nel sud-est di Tenerife, dove questa mattina è arrivata la nave da crociera olandese Hondius, coinvolta in un focolaio di Hantavirus a bordo. L’imbarcazione, con 151 persone tra passeggeri ed equipaggio di 23 nazionalità, ha raggiunto l’isola questa mattina accompagnata da una motovedetta della Guardia Civil. La nave è al centro di un’operazione sanitaria internazionale dopo il contagio che ha causato tre vittime durante la navigazione. Le autorità hanno predisposto lo sbarco e la gestione dei passeggeri secondo protocolli di sicurezza, in coordinamento con i servizi sanitari e le strutture aeroportuali dell’isola.🔗 Leggi su Open.online

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