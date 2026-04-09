È corretto convocare nei Collegi docenti part-time anche nei giorni in cui non hanno lezioni

Durante un question time dedicato ai nuovi aumenti salariali, un rappresentante della UIL Scuola RUA ha posto il quesito sulla correttezza di convocare nei Collegi docenti anche gli insegnanti part-time nei giorni in cui non svolgono lezioni. La discussione si è concentrata sulla prassi di coinvolgere questi docenti nelle riunioni, anche quando non sono in servizio, sollevando questioni legate alle modalità di convocazione e alle modalità di partecipazione.

Francesco Sciandrone della UIL Scuola RUA, durante un question time dedicato ai nuovi aumenti contrattuale, ha risposto anche ad un quesito che interessa i docenti che si trovano in regime di part time e che svolgono l'orario di lavoro stabilito nel Contratto stipulato per questa posizione giuridica in 3 o 4 giorni lavorativi a settimana. Devono partecipare anche al Collegio docenti convocato in giornata per la quale non è in calendario la partecipazione alle lezioni? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Lavoro in segreteria, full-time o part-time in Campania: anche senza esperienzaSe stai cercando un lavoro in ambito segreteria in Campania, tra le province di Napoli, Caserta, Salerno e Avellino, ci sono numerose...

Richiesta Part time 2026/27. Docenti e ATA, domanda entro il 15 marzo. GUIDAGuida alla richiesta del part time, lavoro a tempo parziale per i docenti già assunti in ruolo.

Convocare il collegio dei docenti durante le vacanze pasquali è legittimo? Forse sì ma ci sono anche questioni di opportunitàDa una scuola della Sicilia arriva una notizia se non incredibile quanto meno curiosa.Alcuni docenti, infatti, ci segnalano che presso il loro istituto sarebbe stato convocato un collegio dei docenti ... tecnicadellascuola.it

Il Collegio, una nota ex allieva è diventata una professoressa!Brunella Cacciuni, ex allieva de Il Collegio, è diventata professoressa nella vita reale. Il Collegio torna sulla Rai dopo un lungo stop a causa degli ascolti bassi. Nel frattempo, una nota ex alunna ... comingsoon.it