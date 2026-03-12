Una recente normativa permette alle piccole imprese private di adottare contratti part-time al 50% con l'obbligo di assumere giovani under 30. Questa misura mira a facilitare la transizione verso il pensionamento, offrendo alle aziende la possibilità di ridurre gli orari di lavoro dei dipendenti e di integrare i giovani nel mercato del lavoro. La normativa coinvolge le aziende di piccole dimensioni che desiderano usufruire di questa opportunità.

Una nuova opportunità di transizione verso il pensionamento si apre per i dipendenti delle piccole imprese private. La misura, approvata dal Parlamento il 4 marzo 2026, permette la riduzione dell’orario di lavoro fino al 50% mantenendo la maturazione dei contributi pensionistici. L’iniziativa è strutturata come una sperimentazione biennale valida per il periodo 2026-2027 e mira a favorire il ricambio generazionale obbligando le aziende ad assumere giovani under 35 ogni volta che un lavoratore passa al part-time incentivato. Il meccanismo della staffetta generazionale. La logica alla base del provvedimento è chiara: creare spazio fisico ed economico per l’ingresso di nuove forze nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pmi: part-time al 50% con obbligo di assumere giovani under

