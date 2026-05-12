A Parma, una fondazione ha annunciato il lancio di un progetto chiamato “Agricura” dedicato a bambini e adolescenti. L’iniziativa si propone di usare l’agricoltura come strumento di educazione ambientale e inclusione sociale per i minori considerati fragili. Il progetto mira a favorire la crescita attraverso attività legate alla natura e alla solidarietà, coinvolgendo i giovani in percorsi di apprendimento pratico e condiviso.

Educazione ambientale, inclusione sociale e agricoltura come strumenti di crescita per bambini e adolescenti. Sono questi i pilastri di “AgriCura – Alle radici del buon vivere”, il nuovo programma promosso dalla Fondazione Anna Mattioli e presentato venerdì 8 maggio nella sede del Palazzetto di Piazza Ghiaia 21 a Parma. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire percorsi educativi e sociali dedicati ai minori e alle famiglie in difficoltà, attraverso progetti che uniscono sostenibilità ambientale, pedagogia e valorizzazione del territorio agricolo parmense. Alla presentazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, del terzo settore e del mondo scolastico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - PARMA, LA FONDAZIONE ANNA MATTIOLI LANCIA “AGRICURA”: L’AGRICOLTURA COME MODELLO DI EDUCAZIONE E INCLUSIONE PER I MINORI FRAGILI

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