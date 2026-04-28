Agricoltura e sostegno dei più fragili | ecco Agricura della Fondazione Anna Mattioli di parma

A Parma si avvicina la presentazione di “AgriCura. - Alle radici del buon vivere”, un nuovo programma promosso dalla Fondazione Anna Mattioli, costituita nel 2021 per offrire supporto e assistenza ai minori e alle persone più fragili. L’iniziativa si concentra su progetti legati all’agricoltura e alla promozione di pratiche di sostegno, con l’obiettivo di favorire il benessere attraverso attività concrete e coinvolgenti.

A Parma è tutto pronto per l’evento di presentazione del programma “AgriCura. - Alle radici del buon vivere”, ideato e promosso dalla Fondazione Anna Mattioli, nata nel 2021 con l’obiettivo di investire energie, risorse e azioni concrete nella cura, educazione e sostegno dei minori e a supporto.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Fondazione Cassa di Risparmio. Sostegno al progetto per pazienti diabetici fragiliLa Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena conferma il suo impegno al fianco dell’associazione Diabete Romagna: grazie ai fondi resi disponibili... Eredità di Achille Forti, rendite destinate al sostegno dei più fragiliA Verona prende forma la nuova destinazione delle rendite legate all’eredità del professor Achille Forti, che nel 1937 nominò il Comune suo erede... Tutti gli aggiornamenti Da Onaosi sei nuovi bandi per ampliare il sostegno nei confronti dei figli dei contribuenti in condizioni di svantaggioLa Fondazione spiega di voler progressivamente ampliare e modellare con nuovi mirati interventi assistenziali, il sostegno nei confronti dei nuclei familiari dei contribuenti viventi nei quali siano ... quotidianosanita.it FIMI EBAP presenta i nuovi servizi a sostegno delle aziende agricole padovane e dei lavoratori del settoreSicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria, rappresentanza territoriale e misurazione del radon tra le nuove misure illustrate nella sede di Albignasego ... padovaoggi.it