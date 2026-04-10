A fine 1944, in piena fase di trattative per la creazione di Mediobanca, due figure chiave si recarono a Washington. La visita si inserì nel percorso di fondazione dell’istituto, nato nel periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda guerra mondiale. Questi eventi segnano l’inizio di un percorso che avrebbe portato alla nascita di una delle principali banche italiane.

Milano, 10 apr.(Adnkronos) - Alla fine del 1944, nel mezzo delle trattative per Mediobanca, Raffaele Mattioli e Enrico Cuccia si erano recati negli Stati Uniti, partecipando in qualità di tecnici alla missione a Washington guidata da Quinto Quintieri, già ministro delle Finanze, per discutere le questioni economiche e finanziarie che interessavano i due Paesi. E' quanto emerge dalla documentazione di Piazzetta Cuccia. Mattioli ne era tornato con l'impressione che la prima economia del mondo avrebbe aiutato la ricostruzione italiana in un quadro di liberalizzazione degli scambi e di solidarietà atlantica. La forte liquidità bancaria del 1945-46 convinse ancor di più Mattioli della necessità di incanalare il risparmio verso il credito finanziario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mediobanca, 80 anni dalla fondazione - il viaggio di Mattioli e Cuccia a Washington

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