Una battuta della cantante ha riaperto il dibattito sui figli di Michael Jackson. Durante un messaggio di auguri per la Festa della mamma, ha scritto che “hanno usato sua madre per clonarla”, facendo riferimento a Debbie Rowe. La frase ha suscitato attenzione sui rapporti familiari e sul passato dell’artista, riavvicinando l’attenzione sulla vicenda legale e personale legata alla famiglia Jackson.

Michael Jackson è stato sposato prima con Lisa Marie Presley e, successivamente, con Debbie Rowe, da cui sono nati Paris e Prince. Il terzo figlio di Jackson, Bigi, è nato tramite una madre surrogata, di cui non è mai stata confermata l'identità. Nonostante Paris e Prince siano figli di Debbie Rowe, alcune fonti sostengono che Michael Jackson non sia il loro padre biologico. Nel 2013, l'amico di Jackson, Jason Pfeiffer, aveva dichiarato al Daily Mirror che Michael non era il padre di Paris e Prince. Secondo Pfeiffer, sarebbe stato lo stesso Michael Jackson a fargli questa confessione, nel 2009, pochi mesi prima della sua morte, spiegandogli che l'attore Mark Lester era il padre biologico: «Michael disse con calma: ‘Il mio amico Mark ha donato lo sperma’.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paris Jackson e la dedica a Debbie Rowe, una frase ironica riapre il caso sui figli di Michael Jackson: «Hanno usato mia madre per clonarmi»

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