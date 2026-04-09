Paris Jackson ha accusato gli esecutori testamentari di suo padre di aver usato atti giudiziari per umiliarla e deriderla. La dichiarazione è arrivata in un momento di attesa per l’anteprima del film biografico “Michael”, programmata per il 10 aprile a Berlino. La giovane ha espresso la propria opinione pubblicamente, senza fornire altri dettagli o commenti aggiuntivi sulla vicenda.

Mentre cresce l’attesa per l’anteprima internazionale a Berlino, il 10 aprile, del biopic “Michael” di Antoine Fuqua, dedicato al re del pop e in uscita nelle sale italiane il 22 aprile, non accenna a diminuire il conflitto tra la figlia Paris Jackson e gli esecutori testamentari dell’immenso patrimonio dell’artista, scomparso il 25 giugno 2009 a 50 anni. Paris è beneficiaria del patrimonio di Jackson insieme ai fratelli Prince, 29 anni, e Bigi, 24 anni. Ha accusato Branca e McClain di aver abusato del loro ruolo di esecutori testamentari per arricchirsi, accusa che i due hanno respinto. Gli avvocati di Paris Jackson sostengono che gli esecutori testamentari di Michael Jackson abbiano utilizzato un nuovo documento depositato in tribunale per “deriderla e umiliarla”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gli esecutori testamentari di mio padre hanno usato gli atti giudiziari per deridermi e umiliarmi”: la durissima accusa di Paris Jackson, figlia di Michael

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