Parcheggio dell’ex Gasometro | Senza vigilanza degrado e bivacchi servono interventi tempestivi

La Lega cittadina ha evidenziato le condizioni del parcheggio dell’ex Gasometro in via San Giovanni Bosco, segnalando un aumento di degrado e bivacchi a causa dell’assenza di vigilanza. La situazione è diventata critica, con evidenti problemi di sicurezza e abbandono. La questione è stata portata all’attenzione pubblica per sollecitare interventi rapidi e risolutivi.

Bergamo. La Lega cittadina riporta l’attenzione pubblica sulla situazione al parcheggio dell’ ex Gasometro in via San Giovanni Bosco. L’area è affidata in gestione ad Atb: lo scorso 24 novembre era stato attivato un servizio di vigilanza, tutte le sere dalle 17 alle 24, ed erano stati potenziati i controlli della polizia locale. Tuttavia, sostiene il consigliere comunale del Carroccio Alberto Ribolla, il presidio di vigilanza non è più presente da gennaio 2026. “Come conseguenza sono aumentate le situazioni di degrado – avverte il consigliere -. Tra queste, persone intente a consumare sostanze stupefacenti, bivacchi, presenza di rifiuti e installazione di tende improvvisate”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

