Saronno concerto non autorizzato al Parco Lura fino a tarda notte

Nella serata di sabato, nel Parco Lura, si è svolto un concerto non autorizzato che ha visto la presenza di numerosi giovani e musica ad alto volume fino a tarda notte. L’evento si è svolto nell’area verde situata al confine con il quartiere Cassina Ferrara, attirando un continuo afflusso di persone. Nessuna autorizzazione ufficiale è stata rilasciata per questa iniziativa.

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