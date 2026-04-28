Bergamo ampliamento del Parco dei Colli | +23% di superficie città verde al 46%

A Bergamo il Parco dei Colli si amplia con l'inclusione del Parco delle Piane Agricole, portando l'estensione totale a circa il 46% della superficie cittadina. La nuova area protetta rappresenta un aumento del 23% rispetto alla superficie precedente e comprende zone agricole che si aggiungono al parco esistente. La modifica è stata ufficializzata attraverso un provvedimento amministrativo locale, che ha definito i nuovi confini e le modalità di gestione dell'area.

LA NOVITÀ. Bergamo amplia il Parco dei Colli con il Parco delle Piane Agricole: +23% di superficie e quasi il 46% della città area protetta. Decisione in Consiglio l’11 maggio. Un ampliamento storico che cambierà il volto ambientale della città. La Giunta comunale di Bergamo ha approvato la proposta di aggregazione al Parco regionale dei Colli del nuovo Parco delle Piane Agricole (PPA), un’ampia area situata nella fascia sud del territorio.La delibera sarà ora sottoposta al Consiglio comunale l’11 maggio e, in caso di via libera, trasmessa a Regione Lombardia per l’approvazione definitiva. L’intervento prevede l’ingresso di 3.510.000 metri quadrati di nuove aree, pari a un aumento del 23% della superficie attualmente tutelata dal Parco dei Colli all’interno della città.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, ampliamento del Parco dei Colli: +23% di superficie, città verde al 46% Notizie correlate Leggi anche: Ampliamento del Parco dei Colli di Bergamo, confronto tra i Comuni interessati Leggi anche: La cintura verde della pianura ridisegna il Parco dei Colli: a Bergamo 351 ettari in più, quasi metà città protetta Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bergamo, ampliamento del Parco dei Colli: +23% di superficie, città verde al 46%; Parco dei Colli di Bergamo: confronto in vista del possibile ampliamento; La cintura verde della pianura ridisegna il Parco dei Colli: a Bergamo 351 ettari in più, quasi metà città protetta; Il Parco delle Piane Agricole aggregato al Parco dei Colli, che si estenderà al 46 per cento della città. Bergamo, ampliamento del Parco dei Colli: +23% di superficie, città verde al 46%Bergamo amplia il Parco dei Colli con il Parco delle Piane Agricole: +23% di superficie e quasi il 46% della città area protetta. Decisione in Consiglio l’11 maggio. ecodibergamo.it La cintura verde della pianura ridisegna il Parco dei Colli: a Bergamo 351 ettari in più, quasi metà città protettaVia libera dalla giunta all'ingresso del Parco delle Piane Agricole nel Parco dei Colli l'obiettivo di tornare a coltivare i terreni a sud della città ... bergamonews.it Territorio di Bergamo e provincia Segnatevi queste date! Maggio sarà un mese pieno di appuntamenti imperdibili Abbiamo preparato per voi una serie di eventi speciali che non vediamo l’ora di condividere uno ad uno! Prendete l’agenda, salvate le dat - facebook.com facebook Coltello a scuola a Bergamo, «due sospesi»: ora in campo anche la questura x.com