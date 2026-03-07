Vasco Rossi torna a Rimini | ecco quanto resterà in città prima del tour

Vasco Rossi torna a Rimini e si prepara a rimanere in città per alcuni giorni prima di partire con il suo nuovo tour. La sua presenza suscita grande fermento tra i residenti e i fan, che già si mobilitano per assistere ai concerti e alle attività correlate. La città si anima con eventi e iniziative legate alla sua visita, creando un clima di attesa e di entusiasmo generale.

Rimini, 7 marzo 2026 – “Cosa succede in città. guarda lì che confusione.”. Facile, quando in città arriva Vasco Rossi. Rimini l’aspetta con ansia e il conto alla rovescia è già partito, in vista della data zero del nuovo tour del Komandante, che si esibirà allo stadio ’Romeo Neri’ il 30 maggio. I biglietti per il concerto sono stati – letteralmente – bruciati in poche ore. A giorni il ’Blasco fan club’ (il fan club ufficiale) aprirà le iscrizioni per la serata del 29 maggio, quando il rocker e la sua band faranno la prova generale aperta al pubblico. Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e l’annuncio di Elettra Lamborghini Vasco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vasco Rossi ha scelto la scaletta del tour 2026«Abbiamo definitivamente, messo a punto la set list definitiva per il Vasco live 2026 Sarà una BOMBA!».

Ci sono già delle anticipazioni sulla scaletta del tour 2026 di Vasco RossiSui suoi canali social, Vasco Rossi ha pubblicato un video che lo mostra nel suo studio, mentre racconta del suo impegno nel costruire la scaletta...

