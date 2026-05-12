Parcaroli mani di forbice Da Piediripa al rugby | raffica di inaugurazioni
In meno di due mesi, diverse strutture sportive sono state inaugurate in diverse zone della città. Dopo l’apertura del sottopasso e della piscina, sabato scorso sono state aperte una palestra di scherma a Piediripa, un polo sportivo a Fontescodella e un campo da rugby a Villa Potenza. Le inaugurazioni si sono susseguite nel giro di cinque giorni, coinvolgendo varie aree del territorio.
Meno di due mesi fa l’inaugurazione del sottopasso, sabato scorso quella della piscina, ora – in cinque giorni – quelle della palestra di scherma a Piediripa, del polo sportivo a Fontescodella e del campo da rugby a Villa Potenza. È un ingorgo di tagli del nastro quello che andrà in scena in questi giorni a Macerata, a meno di due settimane dal voto. Si comincia oggi alle 16.30 a Piediripa, in via Metauro (area sgambatoio) con la presentazione della nuova palestra di scherma e arti marziali. L’opera – dall’investimento complessivo di 1,842 milioni di euro – si sviluppa su una porzione di 2.832 metri quadri e ospita un’area di gioco di 360 metri quadri con un’altezza libera di 8 metri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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