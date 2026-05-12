Parcaroli mani di forbice Da Piediripa al rugby | raffica di inaugurazioni

In meno di due mesi, diverse strutture sportive sono state inaugurate in diverse zone della città. Dopo l’apertura del sottopasso e della piscina, sabato scorso sono state aperte una palestra di scherma a Piediripa, un polo sportivo a Fontescodella e un campo da rugby a Villa Potenza. Le inaugurazioni si sono susseguite nel giro di cinque giorni, coinvolgendo varie aree del territorio.

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