Samurai Jay come Edward mani di forbice | il cantante di Ossessione posta una foto dei capelli su Instagram dopo la prima serata di Sanremo

Dopo la prima serata di Sanremo, il cantante napoletano ha condiviso su Instagram una foto dei suoi capelli, paragonandoli a quelli di Edward mani di forbice. La scelta di mostrare il look naturale ha attirato l’attenzione dei fan e dei follower, che hanno commentato il suo stile senza filtri. La pubblicazione segna un momento di condivisione diretta con il pubblico, lasciando spazio alle reazioni online.

Il cantante napoletano ha postato una foto al termine della prima serata di Sanremo felice e.spettinato Edward mani di forbice? No, Samurai Jay. Dopo la prima esibizione a Sanremo, il cantante napoletano ha postato una storia su Instagram, in cui ha mostrato la sua pettinatura “naturale”. Niente iconiche treccine, solo capelli spettinati che vanno in tutte le direzioni e il paragone che egli stesso fa con il personaggio interpretato da Johnny Depp. Gennaro Amatore (questo il vero nome di Samurai Jay) ha fatto il suo debutto sul palco dell’Ariston con la sua “Ossessione”, scritta insieme a Luca Stocco, Vittorio Coppola e Salvatore Selliti. Il cantante napoletano ha uno stile urban e la sua canzone (nonostante non sia rientrata nella top 5 della serata) è andata virale sui social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

