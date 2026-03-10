Al museo Barbella c' è Omnia Artis | tre conferenze-spettacolo sul mito greco e inaugurazioni di mostre

Al museo Barbella si svolge Omnia Artis, una serie di tre conferenze-spettacolo dedicate al mito greco, organizzate dall’associazione ArteMind. La manifestazione, alla sua sesta edizione e patrocinata dal Comune di Chieti, vede la direzione scientifica di Angela Rossi e prevede anche l’inaugurazione di mostre presso il museo.

L’associazione ArteMind organizza la sesta edizione della manifestazione Omnia Artis, patrocinata dal Comune di Chieti con direzione scientifica di Angela Rossi. Sono previsti tre incontri mensili nel museo Barbella, in cui verrà dedicato uno spazio culturale intitolato Mitart, dedicata al mito greco, a cura di Angela Rossi. Saranno presenti gli allievi della scuola del teatro Marrucino, con la regia di Giuliana Antenucci, per conferenze-spettacolo. Saranno allestite tre mostre a cura del critico d’arte Massimo Pasqualone. Nel primo appuntamento, sabato 21 marzo, alle ore 10, verranno esaminati il mito di Afrodite, Apollo e Atena nell’arte, con i relativi archetipi e rappresentazioni visive e narrative. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

