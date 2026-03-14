Il campionato di basket si ferma per le final four di Coppa e si torna a giocare con la decima giornata. La squadra di Juvecaserta affronta in trasferta Jesi, dopo aver recuperato la partita non disputata in precedenza. La gara si svolge in trasferta, con i giocatori pronti a scendere in campo per ottenere i punti necessari.

Tempo di lettura: 4 minuti Campionato fermo per consentire la disputa delle final four di Coppa Italia, in programma oggi e domani a Rimini, ma non per la Paperdi Juvecaserta che torna in campo domani, domenica, sul parquet della General Contractor Jesi per il recupero della X giornata di ritorno del campionato di Serie B Nazionale. La gara, in programma alle ore 18:00 al PalaTriccoli, era programmata per il 1 marzo scorso ed è stata rinviata per consentire al giocatore jesino Pallson di rispondere alla convocazione della nazionale islandese. Il quintetto marchigiano occupa attualmente la decima posizione in classifica ed è reduce dalla vittoria interna ottenuta a spese della Malvin Casoria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, si recupera la decima giornata: trasferta a Jesi

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