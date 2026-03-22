paperdi juvecaserta oggi alle 18 al palapiccolo contro faenza

Oggi alle 18 al Palapiccolo si gioca la partita tra Paperdi Juvecaserta e Faenza. La sfida si svolge nel contesto della ripresa del campionato dopo le final four di Coppa Italia. La squadra di casa, Juvecaserta, affronta gli avversari di Faenza in una gara valida per la stagione in corso. L'incontro rappresenta un appuntamento importante per entrambe le formazioni.

Tempo di lettura: 3 minuti Chiusa la parentesi per le final four di Coppa Italia, riprende il campionato di serie B nazionale e, dopo un mese di assenza dal parquet di casa, la Paperdì Juvecaserta 2021 ritrova il PalaPiccolo e il proprio pubblico, affrontando oggi alle 18:00, la Tema Sinergie Faenza nella gara valida per la trentaduesima giornata, tredicesima del girone di ritorno. La formazione romagnola, con un bilancio di 15 vittorie e 14 sconfitte, occupa attualmente l’ottava posizione in classifica e punta a conquistare la migliore posizione possibile in vista dei playin. Tra gli ospiti l’ex Raffaele Romano, protagonista in maglia bianconera delle ultime tre stagioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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AL CHIOSCO DELLO STADIO sono in vendita i biglietti per la gara che la Paperdi Juvecaserta 2021 disputerà al palaPiccolo domenica 22 marzo con la Tema Sinergie Faenza (ore 18:00), valida per la tredicesima giornata di ritorno del campionato d facebook