Papà vieni a spaccare la faccia al prof | il Tribunale dispone 8 mesi di messa alla prova per il 17enne A giudizio anche il genitore nel 2027
Il Tribunale per i Minorenni di Lecce ha deciso di affidare a un ragazzo di 17 anni un periodo di 8 mesi di prova, riguardo a un procedimento per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giudice ha inoltre disposto che il genitore dell'adolescente sia chiamato a comparire nel procedimento previsto per il 2027. La vicenda riguarda un episodio di minacce rivolte a un insegnante.
Il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale per i Minorenni di Lecce ha preso una decisione sul caso del ragazzo di 17 anni accusato di minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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