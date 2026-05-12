Papà vieni a spaccare la faccia al prof | il Tribunale dispone 8 mesi di messa alla prova per il 17enne A giudizio anche il genitore nel 2027

Il Tribunale per i Minorenni di Lecce ha deciso di affidare a un ragazzo di 17 anni un periodo di 8 mesi di prova, riguardo a un procedimento per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giudice ha inoltre disposto che il genitore dell'adolescente sia chiamato a comparire nel procedimento previsto per il 2027. La vicenda riguarda un episodio di minacce rivolte a un insegnante.

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