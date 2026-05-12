Aggressione al prof a Casarano | per il minore la messa alla prova

Un insegnante è stato aggredito in una scuola di Casarano, portando all'apertura di un procedimento legale contro un minore. La questura ha disposto la messa alla prova per il giovane coinvolto. Il procedimento giudiziario si concentra sul ruolo della messa alla prova nel garantire la sicurezza degli insegnanti e sul motivo per cui il comportamento del minore era già monitorato dalla scuola.

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