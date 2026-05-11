Chiamò il padre per picchiare il prof | lo studente ottiene la messa alla prova Citati in giudizio i familiari

Un giovane è stato chiamato in giudizio insieme ai familiari dopo aver minacciato un insegnante davanti ai compagni di classe e aver invitato il padre a recarsi a scuola per aggredirlo. L’episodio si è verificato in un istituto scolastico di Casarano, dove la minaccia è stata seguita da una richiesta di intervento da parte del familiare. Il giovane ha ottenuto la messa alla prova, mentre i familiari sono stati citati in giudizio.

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