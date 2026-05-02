Dopo la lapide partigiana bruciata in Vanchiglia vandalizzate le Pietre di Inciampo in piazza Santa Giulia | Superato il limite

Dopo il rogo che ha danneggiato la lapide partigiana in piazza Montebello, nel quartiere Vanchiglia, si è verificato un nuovo atto di vandalismo in piazza Santa Giulia, dove le Pietre di Inciampo sono state danneggiate. Le pietre sono state trovate vandalizzate, mentre l'altra lapide si trovava ancora bruciata e annerita. Entrambi gli episodi sono avvenuti a distanza di una settimana e hanno suscitato reazioni di sdegno.

A distanza di una settimana dal rogo che, per l'ennesima volta, ha bruciato i fuori e annerito la lapide partigiana in piazza Montebello, nel quartiere Vanchiglia si è consumato l'ennesimo gesto di sprezzo nei confronti della memoria collettiva. Questa volta a essere state vandalizzate.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Torino, bruciata lapide partigiani nel quartiere VanchigliaAtto di vandalismo contro la lapide dei partigiani nel quartiere Vanchiglia, a Torino, nella notte tra il 25 e il 26 aprile, poche ore dopo la festa... Vandalizzate due pietre d’inciampo. Il sindaco furioso: "Inaccettabile"Un gesto vile, che colpisce la memoria collettiva e ferisce la storia della città. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: San Stino posa tre pietre d'inciampo per l'anniversario della Liberazione; Il sindaco di Castellarano la lapide del 25 aprile vandalizzata | video. Vanchiglia, cancellate sei pietre d’inciampo per i deportati dopo il rogo della lapide partigianaStavolta i vandali della memoria hanno colpito indisturbati in piazza Santa Giulia: condanna dal Pd, FdI parla di antisemitismo becero ... msn.com Piazza santa Giulia, vandalizzate le 8 pietre d'inciampo deposte a febbraioLa denuncia di Luca Deri, presidente di circoscrizione. Pochi giorni fa era stata bruciata la targa partigiana di largo Montebello ... rainews.it "Pietre d'inciampo" Leggi l'opinione di suor Raffaella Falco Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth sul nostro sito: https://www.lavocedelpopolo.it/opinioni/pietre-d-inciampo #lavocedelpopolobs - facebook.com facebook