Pietre d' inciampo imbrattate in piazza Santa Giulia | risolto il giallo ecco chi le ha colorate

Le pietre d'inciampo in piazza Santa Giulia a Torino sono state trovate imbrattate con delle vernici colorate. Le autorità hanno avviato un'indagine per identificare i responsabili e hanno scoperto chi ha compiuto il gesto. Dopo aver analizzato le prove, è stato chiarito chi si è occupato di imbrattare le pietre. La vicenda si è conclusa con questa identificazione, senza ulteriori sviluppi.

Le indagini sull'imbrattamento delle pietre d'inciampo in piazza Santa Giulia a Torino hanno portato a una scoperta del tutto inaspettata. Identificati coloro che hanno colorato le pietre nel pomeriggio del 30 aprile 2026: non è stato un atto vandalico né politico. La ricostruzione della polizia.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Dopo la lapide partigiana bruciata in Vanchiglia, vandalizzate le Pietre di Inciampo in piazza Santa Giulia: "Superato il limite"A distanza di una settimana dal rogo che, per l'ennesima volta, ha bruciato i fuori e annerito la lapide partigiana in piazza Montebello, nel... Leggi anche: A Monza imbrattate le pietre d'inciampo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torino, otto pietre d'inciampo imbrattate in piazza Santa Giulia. Il sindaco Lo Russo: Inaccettabile colpire i luoghi della memoria; La memoria vandalizzata: imbrattate otto pietre d’inciampo; Torino, imbrattate le pietre d’inciampo per i deportati. La reazione di Israele: Non è una protesta, è odio; Torino, assalto alla memoria: pietre d’inciampo imbrattate e rese illeggibili. Pietro d'inciampo imbrattate in piazza Santa Giulia, le indagini svelano: Colorate da bimbi dell'asilo con i pennarelliLa Polizia ha verificato che i fatti del 30 aprile scorso non avrebbero matrice politica, ma sono l'esito di un gioco tra bambini in età prescolare ... torinoggi.it Torino, assalto alla memoria: pietre d’inciampo imbrattate e rese illeggibiliNomi cancellati con pennarello nero: colpite le targhe dedicate a otto vittime della Shoah. Dopo la lapide bruciata in largo Montebello, cresce l’allarme. Politica e istituzioni: Gesto vile, segnale ... giornalelavoce.it Santa Giulia riapre tra rock e inchieste. Sala: "Ora opere solo con i soldi pubblici" - facebook.com facebook Inchiesta Santa Giulia, la reazione di Sala: “Così pagherà Pantalone” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com