Durante una puntata del Grande Fratello Vip 2026, Antonella Elia ha condiviso un episodio personale che ha coinvolto anche suo padre. La showgirl ha raccontato di aver perso suo padre nello stesso incidente in cui è stata coinvolta, aprendo una ferita che non si era mai completamente rimarginata. Le sue parole hanno suscitato attenzione tra i presenti e tra il pubblico, portando alla luce un dolore profondo mai affrontato pubblicamente prima.

Le parole di Antonella Elia al Grande Fratello Vip 2026 hanno riaperto una ferita di un’altra famiglia: dopo il racconto della showgirl sulla morte del padre Enrico, avvenuta nel tragico incidente stradale del 17 aprile 1979, è intervenuto sui social Andrea Barison, figlio dell’ex calciatore Paolo Barison, morto nello stesso schianto. Suo padre morì nello stesso incidente in cui morì mio padre. Lei aveva 14 anni, io 10. Adesso scopro che lei, come me, sarebbe dovuta essere con suo padre quel giorno. Entrambi rinunciamo, lei per stare con i suoi nonni, io per stare con i miei amichetti. Che strana la vita pic.twitter.comILQ8jMcMsX — Andrea.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Anche mio padre morì nello stesso incidente”: il post su Antonella Elia dopo il racconto al GF Vip

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Antonella Elia: “Mio padre morì in un incidente stradale, lo stesso di Paolo Barison. Sarei dovuta esserci anche io”Antonella Elia ha parlato al GF Vip della sua storia familiare: "Mia madre morì quando avevo 1 anno e mezzo, mentre mio padre quando ne avevo 14".

Antonella Elia e la premonizione prima della morte del padre: il drammatico racconto al GF VipAntonella Elia, nella Casa del Grande Fratello Vip 2026 ha parlato della morte dei suoi genitori e in particolare dell’ultima volta che salutò suo...

Argomenti più discussi: Antonella Elia: Mio padre morì in un incidente stradale, lo stesso di Paolo Barison. Sarei dovuta esserci anche io; Al GF Vip Adriana Volpe svela un segreto ad Antonella Elia: Il tuo ex Pietro Delle Piane mi ha mandato dei vocali; GF Vip, Antonella Elia: Mio padre morì in un incidente, dovevo esserci anche io; Antonella Elia, la morte del padre legata a quella di Paolo Barison.

GF Vip, Antonella Elia: Mio padre morì in un incidente, dovevo esserci anche io torresette.news/rubriche/socia… #GrandeFratelloVip #GFVIP x.com

Antonella Elia: Mio padre morì in un incidente stradale, lo stesso di Paolo Barison. Sarei dovuta esserci anche ioAntonella Elia ha parlato al GF Vip della sua storia familiare: Mia madre morì quando avevo 1 anno e mezzo, mentre mio padre quando ne avevo 14 ... fanpage.it