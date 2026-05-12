Antonella Elia | Mio padre morì in un incidente stradale lo stesso di Paolo Barison Sarei dovuta esserci anche io

Durante una conversazione al Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita familiare, ricordando che sua madre è morta quando aveva un anno e mezzo, mentre suo padre è deceduto quando aveva 14 anni. Ha anche menzionato che suo padre è stato vittima di un incidente stradale, lo stesso in cui è rimasto coinvolto un calciatore. Ha aggiunto di ritenere di essere dovuta essere presente in quell’evento.

Antonella Elia ha parlato al GF Vip della sua storia familiare: "Mia madre morì quando avevo 1 anno e mezzo, mentre mio padre quando ne avevo 14". Il padre Enrico perse la vita in un incidente stradale, lo stesso in cui morì anche l'ex calciatore Paolo Barison. "Lei, come me, sarebbe dovuta essere con lui quel giorno", ha scritto il figlio Andrea Barison.🔗 Leggi su Fanpage.it

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