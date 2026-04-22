In un'intervista recente, il noto psichiatra ha commentato un episodio coinvolgente una madre e i suoi figli, affermando che l'azione compiuta non può essere definita un gesto. Le sue parole hanno suscitato reazioni e riflessioni sul modo in cui le persone affrontano le difficoltà familiari e i momenti di crisi. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di analisi delle dinamiche emotive che coinvolgono le famiglie.

Le sfaccettature dell’animo umano rappresentano spesso un labirinto di complessità che sfugge alle analisi più superficiali, specialmente quando il silenzio diventa la dimora di sofferenze che non trovano parole per essere espresse. In un contesto sociale che corre verso una digitalizzazione spinta dei rapporti, si rischia di perdere di vista quella rete di contatti tangibili e sguardi sinceri che da sempre costituiscono il vero baluardo contro il senso di isolamento. Esistono condizioni che si sedimentano nel tempo, celate dietro una facciata di decoro e riservatezza, che possono trasformarsi in fardelli insostenibili se non intercettate da una sensibilità collettiva capace di andare oltre le etichette.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mamma e figli, le parole tremende di Paolo Crepet: “Non è stato un gesto…”

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