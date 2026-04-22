Mamma e figli giù dal balcone le parole tremende di Paolo Crepet | Non è stato un gesto…

Una tragedia sconvolge una famiglia in un momento che resterà impresso nella memoria di chi ha assistito. Una madre e i suoi figli sono finiti giù da un balcone, un gesto che ha portato dolore e sgomento tra i presenti. Le parole di uno psichiatra, che ha commentato l’accaduto, sono state rivolte a chiarire che non si può considerare un semplice atto impulsivo. La notizia si diffonde rapidamente, lasciando un senso di vuoto e incredulità.

Ci sono tragedie che arrivano come un boato e poi lasciano solo un silenzio impossibile da riempire. Non perché manchino le parole, ma perché ogni parola sembra sbagliata. Eppure, quando succede, la domanda resta appesa: com’è possibile che nessuno abbia visto, capito, fermato? In certi casi il punto non è “cosa è successo”, ma cosa si è rotto prima, lentamente, nel quotidiano. Una crepa che non fa rumore, che si nasconde dietro la normalità, le abitudini, persino dietro quell’idea rassicurante del “sembrava tutto a posto”. Il buio che non fa rumore: quando il disagio resta invisibile. Sulla tragedia di Catanzaro è intervenuto lo psichiatra Paolo Crepet, e le sue parole hanno il peso di uno schiaffo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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