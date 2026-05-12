Paolo Agnelli nuovo presidente di Promoberg

Durante l’assemblea dei soci tenutasi presso la sede del polo fieristico, Paolo Agnelli è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente di Promoberg. Agnelli è un imprenditore bergamasco che rappresenta un punto di riferimento nel sistema produttivo locale. La nomina è avvenuta senza voti contrari o astenuti, e la sua nomina è stata comunicata ufficialmente al termine della riunione.

Promoberg ha un nuovo presidente: è Paolo Agnelli, imprenditore bergamasco e figura di riferimento del sistema produttivo locale, nominato all’unanimità nel corso dell’assemblea dei soci tenutasi presso la sede del polo fieristico. La nomina è arrivata al termine dei lavori assembleari, preceduti dal Consiglio di amministrazione che ha esaminato l’andamento gestionale del primo trimestre 2026, confermando risultati positivi e in linea con le previsioni. Nel corso della stessa assemblea è stato approvato anche il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che registra un risultato positivo di 103 mila euro, a conferma della solidità economica e della continuità gestionale dell’ente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Antenna 2 Tg 11 05 2026

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