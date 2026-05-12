Paolo Agnelli eletto nuovo presidente di Promoberg | Valvole plastica e alluminio | il futuro è delle fiere industriali
Un nuovo presidente è stato eletto alla guida di Promoberg, l’ente che organizza fiere nel settore industriale. In un breve intervento, ha espresso gratitudine verso coloro che negli ultimi anni hanno contribuito alla crescita dell’organizzazione. La nomina arriva in un momento in cui l’attenzione si concentra su settori come valvole, plastica e alluminio, ritenuti centrali per il futuro delle fiere industriali.
“Sono onorato di raccogliere questa sfida e ringrazio tutte le persone che, con spirito di sacrificio, in questi ultimi anni, hanno contribuito alla crescita dell’ente. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore che Promoberg rappresenta per il nostro territorio”. Sono le prime dichiarazione di Paolo Agnelli, imprenditore bergamasco e figura di riferimento del sistema produttivo del territorio, da anni attivo nel mondo associativo e industriale, è il nuovo presidente di Promoberg. La nomina è avvenuta all’unanimità nel corso dell’Assemblea dei Soci, riunitasi nella mattina di 11 maggio negli...🔗 Leggi su Bergamonews.it
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