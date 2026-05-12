Paolo Agnelli eletto nuovo presidente di Promoberg | Valvole plastica e alluminio | il futuro è delle fiere industriali

Un nuovo presidente è stato eletto alla guida di Promoberg, l’ente che organizza fiere nel settore industriale. In un breve intervento, ha espresso gratitudine verso coloro che negli ultimi anni hanno contribuito alla crescita dell’organizzazione. La nomina arriva in un momento in cui l’attenzione si concentra su settori come valvole, plastica e alluminio, ritenuti centrali per il futuro delle fiere industriali.

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