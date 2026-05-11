L’assemblea dei soci di Promoberg ha deciso all’unanimità di eleggere un nuovo presidente. La scelta è ricaduta su un membro già coinvolto nelle attività dell’azienda. La nomina è stata comunicata ufficialmente e riguarda direttamente la guida dell’ente. La decisione è stata presa durante l’ultima riunione, senza esitazioni tra i partecipanti.

LA DECISIONE. Paolo Agnelli è il nuovo presidente di Promoberg: è stato nominato all’unanimità dall’assemblea dei soci. Nel corso della seduta è stato rinnovato anche il Consiglio di amministrazione, che passa da 9 a 11 membri. Paolo Agnelli è il nuovo presidente di Promoberg. La nomina è arrivata all’unanimità nel corso dell’Assemblea dei soci riunita lunedì mattina 11 maggio negli uffici del polo fieristico bergamasco, subito dopo il Consiglio di amministrazione che ha esaminato l’andamento gestionale del primo trimestre 2026, evidenziando risultati positivi e in linea con le previsioni. Nel corso della seduta è stato rinnovato anche il Consiglio di amministrazione, che passa da 9 a 11 membri con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza delle realtà associative e consolidare la governance dell’ente.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Paolo Agnelli è il nuovo presidente di Promoberg: nomina unanime dell’assemblea dei soci

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