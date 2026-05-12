Paola Cappa ha affermato di aver appreso di Andrea Sempio solo durante una recente indagine, dichiarando di non aver mai sentito il suo nome prima. La stessa Cappa fa riferimento a Chiara e Marco Poggi, descrivendoli come persone tranquille. Andrea Sempio, coinvolto nell'inchiesta per il delitto di Garlasco, sembra quindi essere sconosciuto anche alla famiglia della vittima, secondo quanto riferito dalle fonti.

"Mai sentito nominare. Ho scoperto di lui con questa nuova indagine ". Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, sembra un fantasma per Paola Cappa e forse anche per la cugina Chiara Poggi. La ventiseienne le ha mai parlato di Andrea Sempio, è la domanda di chi indaga e la replica è secca: "Mai. Non avevo nemmeno saputo delle indagini del 2016-17, quando Sempio era stato indagato per la prima volta, perché mi ero voluta allontanare da questa vicenda". Il verbale della cugina della vittima, raccolto lo scorso 5 maggio dai carabinieri, riporta la poca frequentazione tra le due ragazze e anche con il fratello Marco Poggi. A casa Cappa "si diceva che Chiara e Marco erano due 'tranquilloni'.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Paola Cappa: “Andrea Sempio? Ho scoperto di lui con la nuova indagine. Chiara e Marco Poggi, due tranquilloni”

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