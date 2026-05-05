Garlasco perché i pm sentono Marco Poggi e le Cappa | Sempio i video di Chiara la password

I pubblici ministeri hanno interrogato Marco Poggi e le Cappa Sempio nel corso delle indagini su Chiara. Durante gli interrogatori, si sono analizzate alcune conversazioni e video appartenenti alla vittima, oltre alla password di un account. Le forze dell’ordine stanno cercando di capire se le azioni di Chiara siano state influenzate da un episodio di avances non ricambiate, che avrebbe generato una reazione impulsiva.

«Secondo me ha potuto avere delle avances non corrisposte da qualche uomo che non ha accettato il rifiuto, facendosene una vera fobia e, studiate le abitudini della Chiara in questa settimana, ha agito d’impulso». Bastano queste parole messe a verbale da Paola Cappa due giorni dopo il delitto di Garlasco per capire perché i pm di Pavia ascoltano oggi le due sorelle e nei prossimi giorni sentiranno Marco Poggi. Proprio le parole su Chiara Poggi, assassinata il 13 agosto 2007 nel villino di famiglia in via Pascoli, sono decisive per il movente dell’accusa ad Andrea Sempio. Quelle delle due sorelle e quelle del fratello della vittima: «Posso...🔗 Leggi su Open.online

Garlasco, emerge un nuovo protagonista: il mistero dell’ultimo video guardato da Chiara

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