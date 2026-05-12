Durante un interrogatorio, una testimone ha spiegato che il suo commento sulla possibile causa dell’omicidio si basava su una osservazione casuale. Ha affermato che aveva detto che la vittima potrebbe essere stata uccisa a causa di avances respinte, ma ha precisato che si trattava di una supposizione senza fondamento. La donna ha anche chiarito che le sue parole non erano frutto di una valutazione approfondita, ma di una considerazione improvvisa.

"Perché dissi che Chiara poteva essere stata uccisa per delle avance respinte? In realtà era una cosa molto casuale". Lo ha messo a verbale il 5 maggio 2026 Paola Cappa, sentita come testimone a Milano nell'indagine su Andrea Sempio. Nel corso dell'audizione spiega anche che il tema Garlasco da allora è stato "un tabù" in famiglia. "Nelle sue dichiarazioni del 15 agosto 2007, lei affermava davanti ai carabinieri di Vigevano che ipotizzava che l'omicidio di Chiara potesse essere scaturito da avances respinte, anche da qualche collega di lavoro attuale o passato. Da cosa nasceva questa sua ipotesi?" è la domanda dei carabinieri. La donna spiega: "L'ho detta perché in realtà immaginavo potesse essere una ipotesi delle tante, non ricordo precisamente le circostanze in cui avevo rilasciato queste dichiarazioni.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Paola Cappa a verbale: "Perché dissi delle avances respinte"

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