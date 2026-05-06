A Garlasco sono emersi nuovi dettagli sui rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio, con il recupero di un verbale che riguarda avances rifiutate. Le domande rivolte si sono concentrate su pochi aspetti: i contatti tra la vittima e Sempio, e la natura delle interazioni tra i due circa 19 anni fa. Le risposte hanno chiarito soltanto alcuni punti specifici, senza approfondire ulteriormente gli aspetti più complessi della vicenda.

MILANO I contatti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio. Poche domande, su punti precisi e un ambito ben definito: quali rapporti c'erano, 19 anni fa, tra la vittima e quel ragazzo da poco maggiorenne, amico di Marco Poggi, oggi indagato per omicidio. Questo il punto centrale della convocazione di Paola e Stefania Cappa, ascoltate ieri in veste di testimoni dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco con Sempio accusato di omicidio aggravato. Appuntamento in mattinata al comando di via Vincenzo Monti.🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Garlasco, le gemelle Cappa e i rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio: rispunta il verbale sulle avance respinte

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