A Garlasco, sono emerse nuove evidenze riguardo alle relazioni tra la vittima e un giovane di allora. Durante un interrogatorio, sono state fatte poche domande concentrate su specifici aspetti, in particolare sui legami tra la ragazza e il ragazzo che si trovava nel suo cerchio di conoscenti circa due decenni fa. Un verbale risalente ai primi accertamenti è tornato sotto i riflettori, rivelando dettagli sui contatti tra le parti coinvolte.

I contatti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio. Poche domande, su punti precisi e un ambito ben definito: quali rapporti c'erano, diciannove anni fa, tra la vittima e quel ragazzo da poco maggiorenne, amico di Marco Poggi, oggi indagato per omicidio. Questo il punto centrale della convocazione di Paola e Stefania Cappa, ascoltate ieri in veste di testimoni dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Garlasco con Sempio accusato di omicidio aggravato. Appuntamento in mattinata presso il comando di via Vincenzo Monti, a Milano. Nessuno le vede all'ingresso né all'uscita, transitano su auto dai vetri...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, la verità delle gemelle Cappa: rispunta il verbale sulle avance respinte

Garlasco, Gianluca Spina analizza la comunicazione non verbale delle gemelle Cappa e di Marco Poggi

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