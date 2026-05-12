Pamela Genini trovato coltello a casa dell’ex Dolci indagato per vilipendio Lui si difende | ‘Lo ha messo qualcuno’

Durante una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, sono stati rinvenuti un coltello tibetano. L’uomo ha dichiarato di non conoscere l’oggetto, sostenendo che fosse stato messo in casa da qualcun altro. L’indagine prosegue per chiarire il ruolo e le responsabilità dell’indagato nel caso.

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Dalla perquisizione domiciliare a casa dell’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, è stato trovato un coltello tibetano che l’indagato afferma di non conoscere L’arma è stata inviata al Ris per verificare la presenza di eventuali tracce biologiche. Secondo quanto riportaRepubblica,sul corpo della giovane è stata eseguita una seconda autopsiadisposta dalla Procura di Bergamo. Dall’esame condotto dal medico legale è emerso che gli attrezzi utilizzati per mutilare il cadavere della vittima potrebbero essere o una sega circolare o un coltello. In seguito al ritrovamento dell’arma bianca, l’imprenditore edile ed ex fidanzato della vittima, ha continuato a negare ogni accusa, portando avanti la teoria del complotto contro di lui.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pamela Genini, trovato coltello a casa dell’ex Dolci indagato per vilipendio. Lui si difende: ‘Lo ha messo qualcuno’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci indagato per vilipendio cadavere e furto: perquisita la casaSarebbero otto immagini scattate dall’ex fidanzato di Pamela ad aver insospettito gli inquirenti. Pamela Genini, Francesco Dolci indagato per vilipendio e furto del cadavere: si cerca la testa trafugataFrancesco Dolci è indagato ufficialmente per il vilipendio e per il furto del cadavere di Pamela Genini. Argomenti più discussi: Francesco Dolci è indagato per la profanazione della tomba dell'ex fidanzata Pamela Genini; Il mistero di Pamela Genini: l’ex Francesco Dolci di notte al cimitero e il coltello sequestrato; Vilipendio Pamela Genini, l'ex Francesco Dolci: Da cristiano, mai profanerei una tomba, su di me solo bugie; Profanazione Pamela Genini, trovato un coltello kukri nella casa di Francesco Dolci. Il 41enne: Mai visto prima. Profanazione Pamela Genini, trovato un coltello kukri nella casa di Francesco Dolci. Il 41enne: Mai visto primaUn kukri, un lungo coltello dalla lama liscia, è stato trovato nell'abitazione di Sant'Omobono Terme di Francesco Dolci dai carabinieri di Bergamo ... fanpage.it