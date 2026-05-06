Gli inquirenti hanno perquisito l’abitazione dell’ex fidanzato di Pamela Genini, sospettato di aver scattato otto fotografie che potrebbero essere state scattate sul luogo di un decesso. L’uomo è attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto. La vicenda riguarda le immagini che hanno attirato l’attenzione degli investigatori, portandoli a fare una perquisizione nella sua dimora.

Sarebbero otto immagini scattate dall’ex fidanzato di Pamela ad aver insospettito gli inquirenti. Dopo ore di interrogatorio, Dolci è indagato per vilipendio di cadavere e furto Una svolta nelle indagini sul caso della profanazione della tomba di Pamela Genini che qualcuno attendeva e altri non si aspettavano. L’ex fidanzato della vittima,Francesco Dolci,è ora indagato per vilipendio di cadavere e furto. Dopo ore di interrogatorio, è questo l’aggiornamento che rappresenterebbe un elemento non indifferente. Nei giorni scorsi sono emersi indizi sull’indagato che hanno fatto scalpore, secondo gli inquirenti, ci sarebbe unaforte somiglianza tra una sagoma ripresa dalle telecamere di sorveglianza del cimitero di Strozzaa marzo (i medici legali hanno ipotizzato che la profanazione potrebbe essere avvenuta verso novembre), proprio con Dolci.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci indagato per vilipendio cadavere e furto: perquisita la casa

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