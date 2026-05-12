Pamela Genini sequestrata spada medievale con lama di 27 cm a Francesco Dolci lui | Non è mia mi vogliono incastrare
Un uomo è stato coinvolto in un caso legato a un sequestro di un'arma antica, precisamente una spada medievale con una lama di 27 centimetri. L'indagato ha dichiarato che l'oggetto non gli appartiene e ha affermato che qualcuno avrebbe fatto irruzione nella sua proprietà durante la notte. La vicenda è al centro di un'indagine in corso, con le autorità che cercano di chiarire i dettagli.
Secondo la versione dell'indagato, qualcuno si sarebbe introdotto nottetempo nella proprietà per nascondere la spada e incastrarlo Una spada medievale con una lama di 27 centimetri è stata sequestrata nella casa di Francesco Dolci, l’imprenditore edile indagato per vilipendio di cadavere e pr.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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