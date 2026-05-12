Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato un coltello che è stato sequestrato nell'abitazione di un uomo. La persona coinvolta ha dichiarato che la spada non le appartiene e ha affermato di essere stata coinvolta in un tentativo di incastrarla. La scoperta è avvenuta a Bergamo, e la situazione è al centro di un'indagine in corso.

Bergamo – Non è un coltello qualunque quello che i carabinieri hanno sequestrato n ella casa di Francesco Dolci. L’imprenditore edile di Santo’Omobono Terme è indagato per indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro. L’ipotesi è che sia stato lui a decapitare il cadavere di Pamela Genini, la ventinovenne uccisa a Milano il 14 ottobre dall’ex compagno Gianluca Soncin (ora in carcere). Quel coltello è stato portato al Ris di Parma per essere analizzato alla ricerca di tracce, materiale organico su cui sono in corso accertamenti. Si tratta di « una spada medievale », ha chiarito Dolci ai microfoni della trasmissione “Dentro la notizia“.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pamela Genini, scoperta in casa dell’ex Francesco Dolci: “La spada? Non è mia. Mi vogliono incastrare”

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