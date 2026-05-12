Pamela Genini Francesco Dolci si difende dopo il ritrovamento di un pugnale in casa | L' ha messo qualcuno

I carabinieri hanno sequestrato a casa di Francesco Dolci un pugnale orientale a lama curva. L'arma è stata trovata durante una perquisizione e il suo possesso è ora sotto indagine. Dolci si è difeso affermando che qualcuno avrebbe messo l’arma nella sua abitazione senza il suo consenso. I Ris hanno condotto ulteriori accertamenti per verificare l’origine dell’arma e eventuali collegamenti con altri reati.

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