Pamela Genini Francesco Dolci si difende dopo il ritrovamento di un pugnale in casa | L' ha messo qualcuno

Da virgilio.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno sequestrato a casa di Francesco Dolci un pugnale orientale a lama curva. L'arma è stata trovata durante una perquisizione e il suo possesso è ora sotto indagine. Dolci si è difeso affermando che qualcuno avrebbe messo l’arma nella sua abitazione senza il suo consenso. I Ris hanno condotto ulteriori accertamenti per verificare l’origine dell’arma e eventuali collegamenti con altri reati.

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Gli investigatori hanno sequestrato un pugnale a Francesco Dolci, amico di Pamela Genini e unico indagato per il furto della testa, trafugata dalla sepoltura. Si tratta di un kukri, un particolare pugnale di origine asiatica (nepalese o tibetana) dalla lama ricurva. Verranno effettuati esami di laboratorio al fine di accertare la presenza di eventuali tracce biologiche sull’oggetto. Pugnale sequestrato a Francesco Dolci Francesco Dolci si professa innocente Pamela Genini, Francesco Dolci unico indagato Pugnale sequestrato a Francesco Dolci Il kukri è un pugnale a lama ricurva, che ricorda vagamente un machete, e che può essere utilizzato come arma o come attrezzo agricolo.🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pamela Genini, Francesco Dolci si difende dopo il ritrovamento di un pugnale in casa: "L'ha messo qualcuno"
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