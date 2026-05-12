Palumbo tra orgoglio e rammarico | Playoff quasi impensabili qualche mese fa

L'Avellino si è congedata dalla stagione con una sconfitta per 3-0 contro il Catanzaro nel turno preliminare dei playoff di Serie B. La partita si è giocata allo stadio Ceravolo. Il tecnico della squadra ha commentato con un misto di soddisfazione e rammarico, ricordando come poche settimane fa i playoff sembravano difficili da raggiungere.

Finisce al Ceravolo la stagione dell’Avellino, sconfitto 3-0 dal Catanzaro nel turno preliminare dei playoff di Serie B. Nonostante l’eliminazione, il centrocampista biancoverde Martin Palumbo ha sottolineato il valore del percorso compiuto dalla squadra, capace di risalire fino alla post season.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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