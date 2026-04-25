Javier Martinez commuove i fans | qualche mese fa aveva detto…

Qualche mese fa, Javier Martinez aveva rilasciato alcune dichiarazioni che avevano coinvolto i suoi sostenitori, suscitando diverse reazioni tra i tifosi. Ora, l’ex calciatore ha confermato di aver ufficialmente concluso il suo periodo a Terni, città in cui ha trascorso circa sei mesi. La sua partenza è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale, segnando la fine di questa esperienza sportiva.

Javier Martinez ha chiuso ufficialmente il suo capitolo a Terni dove ha vissuto per circa mezzo anno. Il pallavolista argentino si era trasferito nella cittadina umbra in quanto ingaggiato dalla squadra locale di pallavolo che disputava il campionato di A3. Dopo aver concluso la stagione, il 31enne ha deciso di non rinnovare il contratto con la squadra, preferendo trasferirsi nel Nord Italia insieme a Helena Prestes. Per l'occasione, Javier Marrinez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui riprende il palazzetto dove ha giocato più di dieci partite nel corso dell'anno. L'uomo ha allegato il tutto ad una semplice ma emozionate scritta: "Grazie Terni".🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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