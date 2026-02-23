Settore giovanile amaranto weekend di battaglie | segnali di crescita tra rammarico e orgoglio

Il settore giovanile amaranto ha vissuto un fine settimana intenso a causa delle numerose sfide in diverse regioni italiane. Le partite hanno mostrato segnali di miglioramento, anche se alcuni risultati hanno lasciato spazio a rammarico. I giovani calciatori hanno dato il massimo, affrontando avversari di livello in incontri che hanno messo alla prova le loro capacità. Le sfide di questo weekend rappresentano un passo importante nel percorso di crescita delle squadre amaranto.

Un fine settimana intenso e ricco di contenuti per il settore giovanile della S.S. Arezzo, impegnato sui campi di tutta Italia tra prestazioni di carattere, gare equilibrate e sfide che hanno offerto indicazioni importanti per il percorso di crescita delle squadre amaranto. Dalla sconfitta di misura della Primavera sul campo del Catania alla rimonta solo sfiorata dall'Under 17 contro l' Albinoleffe, passando per le difficoltà di Under 15 e Under 16 e per la prova generosa dell'Under 14 contro la Virtus Entella, fino alla convincente vittoria dell'Under 13: un weekend che ha raccontato molto più dei semplici risultati.