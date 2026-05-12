Palmer riconosce che le strategie McLaren hanno favorito Lando Norris e Oscar Piastri

Jolyon Palmer ha espresso ora un giudizio diverso sulla gestione delle strategie di gara adottate dalla scuderia McLaren per i piloti Lando Norris e Oscar Piastri. Secondo le sue recenti dichiarazioni, le decisioni prese dalla squadra hanno avuto un impatto positivo sui due piloti, contribuendo a migliorare le loro prestazioni in gara. Palmer ha così riconosciuto un cambio di opinione rispetto a valutazioni precedenti sulla strategia adottata dalla scuderia.

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