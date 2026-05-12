Palmer riconosce che le strategie McLaren hanno favorito Lando Norris e Oscar Piastri
Jolyon Palmer ha espresso ora un giudizio diverso sulla gestione delle strategie di gara adottate dalla scuderia McLaren per i piloti Lando Norris e Oscar Piastri. Secondo le sue recenti dichiarazioni, le decisioni prese dalla squadra hanno avuto un impatto positivo sui due piloti, contribuendo a migliorare le loro prestazioni in gara. Palmer ha così riconosciuto un cambio di opinione rispetto a valutazioni precedenti sulla strategia adottata dalla scuderia.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nonostante le incertezze sollevate riguardo le famose “regole papaya” della McLaren nella scorsa stagione, l’ex pilota di Formula 1 Jolyon Palmer ha riconosciuto che il team ha gestito la situazione con intelligenza. Durante il combattimento per il titolo tra Lando Norris e Oscar Piastri, la gestione da parte della McLaren ha attirato notevole attenzione e discussione nel mondo degli sport motoristici. Le preoccupazioni erano fondate; c’erano timori che la competizione interna tra i due piloti potesse danneggiare la loro relazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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