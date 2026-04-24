Lando Norris e Oscar Piastri stanno affrontando le prime gare della stagione 2026 di Formula 1, con il successo ottenuto dalla scuderia nel 2025 che si riflette sulle responsabilità e le aspettative nei loro confronti. Norris si trova sotto pressione per mantenere i risultati ottenuti in passato, mentre Piastri si sta adattando alle sfide di un campionato che si presenta competitivo e complesso. La situazione descrive le difficoltà iniziali di entrambi i piloti nel nuovo anno di gara.

"> Lando Norris e Oscar Piastri: le difficoltà iniziali nella stagione 2026 di F1. Lando Norris ha recentemente condiviso la sua frustrazione riguardo all’inizio difficile della stagione 2026 per la McLaren, dichiarando che anche il suo compagno di squadra Oscar Piastri sta affrontando sfide simili. Entrambi i piloti hanno evidenziato la scarsa preparazione della scuderia per le nuove regolamentazioni, attribuendo parte delle loro difficoltà alla decisione di concentrarsi sulla lotta per il campionato dello scorso anno. Le modifiche regolamentari significative tra il 2025 e il 2026 hanno avuto un impatto tangibile, come dimostrano i risultati poco incoraggianti dei tre principali contendenti per il titolo della scorsa stagione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lando Norris: il successo McLaren nel 2025 pesa su di lui e Piastri nel 2026.

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