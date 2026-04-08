Durante la stagione di Formula 1, due piloti della stessa scuderia si sono confrontati in diverse gare. Uno dei due ha ottenuto risultati più consistenti, mentre l’altro ha incontrato difficoltà nel ottenere prestazioni paragonabili. La competizione tra i due ha attirato l’attenzione degli appassionati, con molte discussioni sull’andamento e le opportunità di ciascuno nel corso delle gare. La differenza nei risultati ha portato a confronti tra i tifosi e analisi sul ruolo di ciascun pilota nel team.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Jolyon Palmer ha analizzato l’inizio di stagione di Oscar Piastri e Lando Norris nel team McLaren, mettendo in evidenza che, sebbene Piastri stia guidando il confronto diretto, Norris ha un leggero vantaggio in classifica. Questo scenario rappresenta una stagione di sfide e opportunità in un campionato che si preannuncia molto competitivo. Piastri ha dimostrato di avere più velocità al momento, ma la situazione punti resta favorevole a Norris. Piastri ha saltato le prime due gare della stagione; un incidente in Australia e un guasto elettrico in Cina lo hanno costretto a restare ai box. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lando Norris non ha avuto una chance equa contro Oscar Piastri in McLaren.

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Lando Norris & Oscar Piastri Graffiti Battle in Melbourne

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Lando Norris non ha avuto una chance equa contro Oscar Piastri in McLaren.Jolyon Palmer ha analizzato l’inizio di stagione di Oscar Piastri e Lando Norris nel team McLaren, mettendo in evidenza che, sebbene Piastri stia guidando il confronto diretto, Norris ha un leggero ... napolipiu.com

Zero podi nei primi tre GP da campione: Norris come Hamilton nel 2009. E non solo…Il britannico della McLaren ha mancato la top-3 nei primi tre round del 2026, facendo segnare un trend negativo che mancava da 17 anni ... formulapassion.it

Approfittando del mese senza gare, Lando Norris ed Oscar Piastri saranno in pista per due giorni di test Pirelli al Nürburgring sulla configurazione utilizzata dalla F1 sino al GP dell’Eifel 2020. I test si svolgeranno il 14 e 15 aprile. Fonte: GP Blog #MemasGP # - facebook.com facebook

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