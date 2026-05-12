Pallanuoto Under 16 impresa del Rari Nantes Romagna | Riccione battuto allo scadere

Gli Allievi Under 16 della Rari Nantes Romagna hanno conquistato una vittoria sul campo di Riccione, battendo i padroni di casa con il punteggio di 10-9 al termine di una partita molto combattuta. La sfida si è protratta per quattro tempi, con i giocatori della squadra ospite che sono riusciti a prevalere solo allo scadere, rendendo il risultato ancora più significativo.

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Una vittoria di carattere, sofferta e per questo ancora più preziosa. Gli Allievi Under 16 della Rari Nantes Romagna espugnano lo Stadio del Nuoto di Riccione, superando i padroni di casa per 10-9 al termine di una battaglia sportiva durata quattro tempi. Il successo ottenuto domenica non è solo.🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Pallanuoto Under 14, la Rari Nantes Romagna travolge l’Ncsc FaenzaNetta affermazione della Rari Nantes Romagna, che nella piscina di Forlì supera con un convincente 21-11 l’Ncsc Faenza, riscattando così la sconfitta... Pallanuoto under 14, ancora una netta affermazione per la Rari Nantes RomagnaAncora una netta affermazione per la Rari Nantes Romagna, che sabato si è imposta con un convincente 17-6 nella piscina Dogali di Modena contro l’AM... Argomenti più discussi: Il rugby in serie A, l’impresa De Akker nella pallanuoto: quei trionfi che accendono la città; Pallanuoto, impresa servita per la Nautilus: vince ai rigori e si prende il terzultimo posto; Mistrangelo, il coach della pallanuoto che ha fatto grande la De Akker: Battuti anche i bookmaker. Italia Rio 2016 (@ItaliaRio2016) / Posts / X x.com Italia-Ungheria 20-12. L'under 16 di Mistrangelo sul tetto d'EuropaL'Italia è d'oro! La nazionale giovanile di Federico Mistrangelo travolge 20-12 l'Ungheria nella finale degli europei under 16 di pallanuoto maschile a Istanbul. Gli azzurri si laureano campioni ... federnuoto.it