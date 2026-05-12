Pallanuoto Under 16 impresa del Rari Nantes Romagna | Riccione battuto allo scadere
Gli Allievi Under 16 della Rari Nantes Romagna hanno conquistato una vittoria sul campo di Riccione, battendo i padroni di casa con il punteggio di 10-9 al termine di una partita molto combattuta. La sfida si è protratta per quattro tempi, con i giocatori della squadra ospite che sono riusciti a prevalere solo allo scadere, rendendo il risultato ancora più significativo.
Una vittoria di carattere, sofferta e per questo ancora più preziosa. Gli Allievi Under 16 della Rari Nantes Romagna espugnano lo Stadio del Nuoto di Riccione, superando i padroni di casa per 10-9 al termine di una battaglia sportiva durata quattro tempi. Il successo ottenuto domenica non è solo.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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IL RESOCONTO Buoni risultati delle giovanili De Akker e della Promozione di Furio Veronesi. ? Gli Allievi Under 16 vincono a Carpi 11-8 grazie ad un terzo quarto di gara da manuale. TABELLINO (2-1; 2-2; 2-7; 2-1): Bragaglia (P) - Voria (P) - Renzi - (5) - facebook
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