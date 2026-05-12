Pallanuoto Pro Recco alle Final Four di Champions League! Finisce 14-17

La squadra di pallanuoto ha ottenuto una vittoria importante nella partita valida per la qualificazione alle Final Four di Champions League, con il risultato di 14-17. La vittoria consente alla squadra di accedere alla fase successiva della competizione europea. La partita si è conclusa con un risultato che ha permesso alla squadra di qualificarsi, segnando un passo decisivo nel cammino verso le semifinali.

Missione compiuta. La Pro Recco prenota il volo per la Final Four di Champions League e lo fa con autorità, espugnando la piscina del Havk Mladost per 14-17 in una partita nervosa, ricca di colpi di scena e carattere. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it La gara si sblocca nel primo quarto: dopo un avvio equilibrato, il break azzurro con la doppietta di Irving e il gol di Pavillard fissa il 2-5.🔗 Leggi su Sportface.it

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